Мей і Юнкер домовилися про зміни в умовах Brexit

Для остаточного затвердження його повинен прийняти британський парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условиях по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, стороны договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией - членом ЕС.

Кроме того, Лондон и Брюссель согласились вместе работать над юридическими аспектами этого вопроса и заключить новое соглашение к декабрю 2020 года.

Однако Юнкер отметил, что на дальнейшие переговоры об условиях выхода не пойдет. Он сказал, что третьего шанса не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что Тереза Мэй отправится в Страсбург для обсуждения соглашения по Brexit.

РБК-Украина писало, что глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.