Мей скликає надзвичайний комітет із-за захоплення британського танкера Іраном

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається скликати чергове засідання надзвичайного урядового комітету Cobra з-за затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero у понеділок, 22 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

У ході засідання Мей планує отримати останні дані про розвиток ситуації з затриманням судна і обговорити підтримку безпеки судноплавства в регіоні.

На попередньому засіданні комітету Cobra у зв'язку з затриманням танкера рекомендував державним кораблям протягом деякого часу триматися подалі від Ормузської протоки.

Міністр закордонних справ Джеремі Хант, присутній на засіданні, заявив, що відповідь Лондона буде "продуманим і жорстким", він також пообіцяв серйозні наслідки, якщо ситуація не вирішиться.

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