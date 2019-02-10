ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей просить депутатів дати більше часу для перегляду угоди про Brexit

Новини » Політика    10.02.2019 - 15:22
Мей просить депутатів дати більше часу для перегляду угоди про Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Британський парламент має проголосувати за угоду про Brexit не пізніше 27 лютого

Прем'єр-міністр Британії Треза Мей закликала депутатів дати їй більше часу для перегляду угоди про вихід країни з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, за 47 днів до Brexit британський уряд попросив дати Мей більше часу для перегляду угоди з Євросоюзом.

За словами секретаря Палати громад Джеймса Брокеншира, британський парламент має прийняти рішення щодо плану Brexit не пізніше 27 лютого.

Нагадаємо, раніше представник британської опозиційної Лейбористської партії заявив, що лейбористи винесуть на розгляд парламенту поправку, яка змусить прем'єр-міністра Мей провести голосування по Brexit до 26 лютого, а не 21 березня, як планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні виходу Британії з Європейського союзу.

"Зустріч з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Все ще немає прориву в осяжній перспективі. Переговори будуть продовжені", - написав Туск в соцмережі.

Додамо, лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.

Нідерланди мають намір перенести з Британії 250 компаній через Brexit Мей збирається відкласти друге голосування за угоду по Brexit, -Telegraph
Новини України BrexitТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся