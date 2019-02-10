Мей просить депутатів дати більше часу для перегляду угоди про Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Британський парламент має проголосувати за угоду про Brexit не пізніше 27 лютого

Прем'єр-міністр Британії Треза Мей закликала депутатів дати їй більше часу для перегляду угоди про вихід країни з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, за 47 днів до Brexit британський уряд попросив дати Мей більше часу для перегляду угоди з Євросоюзом.

За словами секретаря Палати громад Джеймса Брокеншира, британський парламент має прийняти рішення щодо плану Brexit не пізніше 27 лютого.

Нагадаємо, раніше представник британської опозиційної Лейбористської партії заявив, що лейбористи винесуть на розгляд парламенту поправку, яка змусить прем'єр-міністра Мей провести голосування по Brexit до 26 лютого, а не 21 березня, як планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні виходу Британії з Європейського союзу.

"Зустріч з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Все ще немає прориву в осяжній перспективі. Переговори будуть продовжені", - написав Туск в соцмережі.

Додамо, лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.