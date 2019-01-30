Мей прокоментувала ухвалені парламентом поправки до угоди про Brexit

Прем'єр впевнена, що шанси досягти угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС великі

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что голосование парламента по поправкам к соглашению о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) показало, что шансы добиться сделки о выходе Соединенного королевства из ЕС велики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй воодушевило принятие поправки против выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.

"Теперь ясно, что есть путь, который приведет нас к значительному большинству в Палате общин для того, чтобы покинуть Евросоюз с соглашением", - сказала премьер.

Мэй добавила, что собирается требовать уступок от Евросоюза, воспользуется мандатом и будет добиваться юридически обязывающих изменений соглашения о выходе.

Напомним, во вторник, 29 января, британский парламент принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза, одна из которых запрещает выход страны из состава Евросоюза без соглашения.

Также была проголосована поправка, которая убирает из проекта понятие "бэкстоп", которое означает, что в случае недостижения соглашения Британия остается частью единого таможенного пространства ЕС.