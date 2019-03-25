Мей попередила депутатів про загрозу зриву Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вихід Британії з ЄС (Brexit) затягнеться або опиниться під загрозою без підтримки депутатів. Про це повідомляє Reuters.

Мей заявила, що тривала відстрочка виходу зі складу Євросоюзу може призвести до зриву Brexit.

Прем'єр-міністр вважає, що Британії необхідно покинути ЄС якомога швидше. В даний час операція по Brexit не користується достатньою підтримкою в парламенті для проведення нового голосування, заявила Мей.

Нагадаємо, 25 березня ЄС завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС без угоди. У Єврокомісії повідомили, що в сценарії "без угоди" Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

При такому сценарії відносини Великобританії з ЄС будуть регулюватися загальним міжнародним публічним правом, в тому числі правилами Всесвітньої торгової організації. ЄС буде зобов'язаний негайно застосувати свої правила і тарифи на своїх кордонах з Великобританією. Це включає в себе перевірки і контроль митних, санітарних і фітосанітарних стандартів і перевірку відповідності нормам ЄС.

Тереза Мей пообіцяла піти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеного нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.