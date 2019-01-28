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Мей надасть парламенту Британії ще одну можливість проголосувати за Brexit

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:18
Мей надасть парламенту Британії ще одну можливість проголосувати за Brexit
Фото: прем'єр Британії Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Переговори з парламентом щодо зміни угоди тривають

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей дасть парламенту країни другий шанс схвалити угоду щодо умов Brexit. Про це заявив її речник, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він додав, що переговори з парламентом щодо зміни угоди тривають. Речник наголосив, що він не може уявити будь-яких обставин, за яких парламенту не буде надана ще одна можливість проголосувати за схвалення угоди Brexit.

Раніше повідомлялось, що лідер нижньої палати парламента Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, що б дати час уряду для схвалення законодавства.

До цього канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Нагадаємо, головний парламентер з Brexit з боку ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

РБК-Україна писало, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть можливість уникнути неупорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією про продовження переговорів з Євросоюзом. У той же час група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дозволить Британії виграти час.

 

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