Мей попросила ЄС про продовження строків Brexit до 30 червня

Прем'єр-міністр Тереза Мей попросила у Європейського союзу відкласти до 30 червня вихід Британії з ЄС. Про це йдеться в листі Мей, направленому 5 квітня голові Європейської ради Дональду Туску і розміщеному на сайті урядової інформації.

У листі йдеться, що "уряд Великобританії пропонує, щоб цей період був продовжений до 30 червня 2019 року".

Нагадаємо, Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" для Brexit.

Таким чином, план Туска дозволяє Великобританії покинути ЄС з відстрочкою на 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні. The Guardian уточнює, що план глави Євроради повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.

Додамо, всі можливі варіанти відстрочки будуть обговорюватися лідерами ЄС на саміті 10 квітня. 12 квітня Великобританія повинна вийти з ЄС.

Як відомо, раніше депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.