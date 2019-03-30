Мей планує чергове голосування за угоду щодо Brexit

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей планує провести четверте голосування щодо угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Після чергового провалу голосування за угоду Мей заявила, що Британії необхідно знайти "альтернативний шлях вперед".

Зазначається, що у понеділок, 1 квітня, під час "показового голосування" представники британських політичних сил обговорять інші шляхи виходу з глухого куту Brexit.

Крім того, уряд досі не зміг отримати підтримку 34 депутатів від Консервативної партії, які вважають, що угода Мей щодо Brexit залишає Британію надто тісно зв'язаною з Європейським союзом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду про вихід Британії зі складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом уже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, вчора у Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників акції протесту. Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку.