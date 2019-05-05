Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей готова продовжити членство країни в Митному союзі Євросоюзу після виходу країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Так, за словами Мей, вона готова піти на поступки Лейбористській партії і продовжити членство в Митному союзі і після виходу Британії з Європейського союзу. Вона впевнена, що це зможе наблизити лінію уряду з умовами, які висуває опозиція.

Зазначається, що Мей збирається представити план "всеосяжного, але тимчасового митного механізму у відносинах з ЄС, який буде функціонувати до наступних загальних виборів", які відбудуться у Британії в червні 2022 року.

Крім того, за даними газети уряд готовий піти на поступки ще у двох сферах. Очікується, що Мей погодиться з поширення на Британію дії нормативних актів ЄС, які стосуються обігу товарів. Також уряд готовий зафіксувати в новому законі забезпечення Британією після Brexit такого ж захисту прав трудящих, який існує в країнах ЄС.

На такі поступки Мей готова піти задля схвалення Палатою громад її угоди про Brexit. Проте це може викликати негативні наслідки з боку консерваторів-євроскептиків, що загрожує розколом всередині парламентської фракції.

Нагадаємо, раніше глава британського уряду Тереза Мей заявила, що їй і лідеру Лейбористської партії Джеремі Корбіну необхідно відкласти в сторону свої розбіжності, щоб укласти угоду про Brexit.