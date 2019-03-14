Мей готова організувати ще одне голосування в парламенті щодо Brexit

Мей готова організувати ще одне голосування, якщо зможе домогтися схвалення документа з боку депутатів

Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова организовать третье голосование по соглашению по выходу Британии из Европейского союза (Brexit) в парламенте. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель главы британского правительства Джеймс Слэк заявил, что Мэй готова организовать еще одно голосование, если решит, что сможет добиться одобрения документа со стороны депутатов.

"Если будет ощущение, что целесообразно вернуть сделку на новое голосование, то мы бы сделали это", - сказал он.

Кроме того, Слэк отметил, что сейчас британское правительство не ведет переговоров с Евросоюзом по вопросу Brexit.

Напомним, вчера Британские депутаты 13 марта проголосовали за поправку к правительственному законопроекту, который препятствует реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах.

Добавим, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран Европейского союза должны подготовиться к более длительному процессу выхода Британии из Евросоза, чем ожидалось ранее. Туск отметил, что в ходе консультаций в преддверии заседания Европейского совета обратится к лидерам 27 стран ЕС с призывом подготовиться к более длительному Brexit.