Мей цього літа може піти у відставку

Прем'єр Британії раніше натякала на свою відставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост летом 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Такую информацию изданию передали два источника из правительства, возглавляемого премьером Терезой Мэй. Они отметили, что министр внешней торговли Лиэм Фокс говорил, как Мэй ему лично намекала на свою отставку.

"Лиэм уверен, что она уйдет (с поста, - ред.) этим летом. По его словам, все что премьер-министр говорила ему, намекает на это", - сказал один из источников.

Другой собеседник утверждает, что в Консервативной партии британского парламента хотят, чтобы Мэй завершила выход Британии из Евросоза (Brexit).

Напомним, британский парламент обсудит предложение о выходе Британии из Европейского союза 14 февраля.

РБК-Украина ранее писало, что главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки с Brexit.