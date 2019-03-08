Мей: Brexit з угодою - в інтересах ЄС

Сьогодні Мей має виступити перед робітниками у Грімсбі

Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет призвать Евросоюз помочь ей завоевать поддержку в британском парламенте перед голосованием по соглашению о выходе Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, сегодня, 8 марта, за три недели до Brexit, Мэй планирует выступить перед рабочими в британском городе Гримсби. Во время выступления британский премьер-министр планирует заявить, что "Brexit с договором - в интересах Европейского союза".

По словам Мэй, не только британские депутаты должны будут сделать важный выбор на следующей неделе, но и "свой выбор должен сделать Евросоюз".

"Мы (Великобритания и ЕС - ред.) оба участники этого процесса. Выход Британии с договором - в интересах Европы. Решение, которое Европейский союз примет в течение следующих нескольких дней, будет иметь большое влияние на результаты голосования", - должна заявить Мэй в Гримсби.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы предоставить предложение по выходу из тупика Brexit. Такой дедлайн Евросоюз решил установить после провала переговоров с Британией.

Ранее, парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании.