Старые новые лица. Кто станет новыми руководителями Евросоюза и чего от них ждать

В Европейском союзе вскоре сменятся руководители ключевых институций – хотя и не все. Предыдущие кандидатуры согласовали лидеры государств-членов ЕС, однако еще нужно одобрение Европарламента. Кто займет самые высокие должности в Евросоюзе, что изменится с их приходом и какими могут быть последствия для Украины – подробнее в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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27-28 июня в Брюсселе лидеры стран-членов Евросоюза утвердят новое руководство Европейских институций: председателя Еврокомиссии, председателя Европейского совета и Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Имена кандидатов утвердили накануне.

По данным dpa, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сохранит должность. Однако на смену Шарлю Мишелю и Жозепу Боррелю придут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта и действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Однако прийти к согласию удалось не сразу. Потребовалось несколько раундов консультаций. И это еще не конец. После официального утверждения на саммите потребуется одобрение от Европарламента. Именно такая двойственная процедура назначения вызвала определенные сложности в согласовании кандидатов. Более того, некоторая интрига сохраняется до сих пор.

Кто и как назначает топ-чиновников Евросоюза

Процедура назначения на ключевые посты в Евросоюзе достаточно сложная. Необходимо одобрение и от Европарламента, и от лидеров государств-членов ЕС. Правда, в последнем случае можно обойтись без консенсуса. Необходимо квалифицированное большинство, что означает поддержку 15 из 27 лидеров ЕС из стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

Как переплетаются эти две процедуры красноречиво свидетельствует следующий факт. Главными переговорщиками от коалиции были лидеры ведущих государств:

EPP представляли премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис . От социал-демократов – канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес . Либералы отправили президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте .

С Европарламентом все относительно просто. Там вырисовывается сохранение широкой коалиции. Такой, какая была и в предыдущей каденции. Это правоцентристская Европейская народная партия (EPP), левоцентристские "Социалисты и демократы" (S&D), и центристская фракция "Renew". Они получили всего 408 мандатов в Европарламенте. Хотя для большинства нужен 361 голос, запас не так уж и велик. Часть депутатов постоянно пропускает заседание. Часть не воспринимает лично Урсулу фон дер Ляен.

В то же время, на уровне лидеров государств были определенные трудности. По крайней мере, двое из трех кандидатов имеют как сторонников, так и противников.

Почему Урсула фон дер Ляен сохраняет должность

Действующая глава Еврокомиссии должна пойти на второй срок, ведь во многом обеспечила хороший результат своей партии на выборах в Европарламент и в общем-то умеет находить общий язык с лидерами ключевых государств ЕС - Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Джорджией Мелони и даже с Виктором Орбаном .

“Урсула фон дер Ляен показала, что она все же является кризисным менеджером, способной управлять таким сложным механизмом, как Европейская комиссия. Она пока может проталкивать на уровне целого Евросоюза определенные политические позиции, что очень важно. Поэтому ни у кого нет сомнений в том, что она должна остаться”, - говорит в комментарии РБК-Украина политолог-международник, аналитик в Западном Институте в Познани Виктор Савинок.

Но в Европарламенте не все депутаты коалиции поддерживают Урсулу фон дер Ляен. Критики упрекают, что за время работы Урсулы фон дер Ляен значительно возрос уровень бюрократии в ЕС, что негативно влияет на экономику.

К тому же, около 10% евродепутатов просто отсутствуют на заседаниях по разным причинам. Поэтому дополнительные голоса не помешают.

Антониу Кошта – посредник между странами-членами ЕС

Новым главой Европейского совета должен стать экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Эта должность распределена по неформальной квоте второй по численности фракции Европарламента, то есть S&D.

Относительно Кошта некоторое время не удавалось прийти к согласию. Среди его конкурентных преимуществ – переговорные способности и огромный политический опыт. Среди минусов - уголовное дело по коррупции на родине и неоднозначные управленческие решения. С одной стороны, правительство Кошта в Португалии обеспечило стабильный экономический рост, успешную вакцинацию от коронавируса. С другой стороны, в португальской печати встречаются обвинения в безответственной политике в отношении кумовства, государственного управления и открытия границ для неконтролируемой массовой иммиграции.

Антониу Кошта (фото: Getty Images)

По функционалу председатель Европейского совета не имеет полномочий самостоятельно принимать решения от имени Евросоюза, но должен быть посредником между лидерами стран-членов ЕС на многочисленных саммитах.

Неоднозначные факты из прошлого Средства не очень нравились представителям EPP.

В то же время, S&D в своих рядах имеет не так много других людей уровня президента или премьер-министра. Им пришлось пойти на некоторые уступки. Кошта признал, что повестка дня Европейского совета будет должным образом учитывать политические приоритеты ЕРР, отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на участников переговоров.

Однако о сроке пребывания Кошты в должности коалиция договорилась сохранить текущую практику – 2,5 года. Продолжение еще на такой же срок, возможно, потребует дальнейшего согласования.

Кая Каллас – главная дипломат ЕС?

Должность главного дипломата ЕС по квоте отойдет третьей фракции по коалиции – Renew. Это направление возглавит премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По данным Politico.eu , лоббирует ее кандидатуру главным образом президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кая Каллас рассматривается как сильная личность, способная восстановить политические позиции либералов на общеевропейском уровне. Вместе с тем, в других странах-членах ЕС существует беспокойство из-за ее чрезмерной ориентированности на сдерживание России. Для маленькой Эстонии, имеющей с Россией границу, в этом нет ничего удивительного. Но дипломатия Евросоюза не ограничивается только противодействием России. Отношения с США, Китаем, Азией в целом, Ближним Востоком и Северной Африкой для сдерживания миграции так же приоритетны. Так что Кае Каллас нужно будет быстро осваивать новые направления.

Вместе с тем пространства для маневра у Каи Каллас будет меньше, чем на ее действующей должности. В ЕС ключевые решения по общей внешней политике и политике безопасности принимаются консенсусом. Поэтому условная "Венгрия" может многое заблокировать.

“Пространство для маневра у Каллас будет очень узким. Так что, несмотря на свою риторику, возможно, это будут какие-то довольно красноречивые жесты, визиты куда-то, появиться в каких-то кризисных точках и так далее. Чтобы показать свое присутствие, но вряд ли это будут, собственно, "ястребиные" жесты, как это позволяла ей делать позиция эстонского премьера», – отмечает Виктор Савинок.

Особая позиция Италии и почему она важна

По данным Euraktiv , особенно критически относится к Кае Каллас премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Часть аргументов против была описана выше. Но есть и чисто политические мотивы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, в отличие от Олафа Шольца или Эмманюэля Макрона, имеет в Европарламенте отдельную фракцию – консерваторов (ECR). Это политическая сила, не входящая в коалицию.

В то же время, Мелони возглавляет страну с третьей по размеру экономикой Евросоюза. Более того, она одна из немногих действующих лидеров, которые смогли усилить свои позиции в Европарламенте. Также итальянский премьер имеет влияние на позицию Венгрии, которая с 1 июля полгода будет председательствовать в Евросоюзе.

Так что с позицией Мелони тяжело не считаться. В ее команде открыто заявляют, что хотели бы получить должность вице-президента Еврокомиссии, курирующего экономику, промышленность и финансы ЕС. Тем более, что кандидат уже есть – действующий министр по делам ЕС Раффаэле Фитто.

Зал заседаний Европарламента (фото: Getty Images)

Мелони не участвовала в переговорах, утвердивших новых топ-чиновников ЕС. Это было условием либералов Renew и левоцентристов S&D, которые пообещали не поддерживать фон дер Ляен, если она заключит соглашение с итальянским лидером.

Тем не менее, по данным Politico, Италия скорее всего получит очень высокий портфель в следующей Европейской комиссии.

На что рассчитывает Центрально-Восточная Европа

Кая Каллас – единственная представительница Центрально-Восточной Европы в топ-руководстве ЕС. Но вес таких стран, как Польша или Румыния, серьезно вырос после 24 февраля 2022 года – полномасштабного российского вторжения в Украину. Топ-должностей на всех не хватает, поэтому как и Италия, страны Центрально-Восточной Европы будут просить себе влиятельные плавные должности еврокомиссаров.

Долгое время в дипломатических кругах ходили слухи, что Польша хотела бы получить своего Еврокомиссара по вопросам обороны. Такую должность Урсула фон дер Ляен предложила создать в начале этого года. Однако 17 июня министр обороны Польши Радослав Сикорский публично опроверг такое желание. Одна из причин – сфера обороны остается приоритетом каждой отдельной страны.

В Варшаве хотели бы иметь своего человека в сфере расширения ЕС и политики соседства. Долгое время эта должность была лишена смысла, потому что пять лет назад никто не надеялся, что расширение снова будет в повестке дня. Но когда стартовали переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, расширение стало актуальным.

Другие страны Центральной и Восточной Европы надеются закрепить за собой еврокомиссара по транспорту. Это направление является ключевым для них в плане увеличения объемов торговли с остальным ЕС.

Среди новых глав Евросоюза нет откровенно антиукраинских персон. Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляен даже можно назвать в известной степени адвокатами Украины в ЕС. Однако вопрос в том, что они могут сделать на своих должностях, учитывая инертность евробюрократии и постоянную потребность искать компромиссы.

При написании материала использовались материалы изданий Politico Europe, португальского Observador, немецкого Frankfurter Allgemeine Zeitung и комментарии аналитика в Западном Институте в Познани Виктора Савинка.