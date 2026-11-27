В столичной администрации подчеркнули, что планы по завершению основных работ на первой очереди метро на жилмассив Виноградарь остаются неизменными, а работы на площадках продолжаются.

Одним из приоритетных направлений есть участок проспекта Европейского Союза.

Там специалисты завершают перенос водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабельных линий электропередачи и связи, а также обустраивают системы дождевой канализации и водоотвода.

На участках, где сети уже перенесли, строители приступили к восстановлению проезжей части и тротуаров. Эти работы выполняются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта по проспекту.

В КГГА пояснили, что в обновленном Едином проектном портфеле публичных инвестиций Киева, реализация которого начнется с 1 января 2027 года, указан срок до 2035 года.

Однако эта дата касается всего комплекса работ, а не только двух строящихся сейчас станций первой очереди.

Согласно технико-экономическому обоснованию, проект метро на Виноградарь состоит из трех очередей.

Первая предполагает строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская", вторая - строительство еще одной станции с ответвлением, а третья - строительство двух пусковых комплексов, в которые войдут еще одна станция метро и электродепо.

В городской власти также отметили, что во время долгосрочного планирования такого масштабного проекта необходимо учитывать факторы безопасности и экономические, связанные с полномасштабной войной.