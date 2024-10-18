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Кличко сделал заявление о метро на Троещину

Киев, Пятница 18 октября 2024 15:57
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Кличко сделал заявление о метро на Троещину Фото: Строительство метро на Троещину (kyivcity.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве построили три станции метро. Будущая ветка метро должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире КИЇВ24.

Городские власти сейчас работают над проектированием новой ветки метро на Троещину. Предполагается, что именно Подольско-Воскресенский мост станет частью будущей линии. Открытие этого моста запланировано на конец октября или начало ноября.

"Этот проект крайне важен. Также этот мост предусматривает эту линию. Три станции фактически готовы в теле этого моста", - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, власти планируют расширить будущую ветку метрополитена. В частности, линия будет начинаться от аэропорта "Київ" (Жуляны) и пролегать до Троещины.

Что известно о строительстве метро на Троещину

Впервые о строительстве Подольско-Выгуровской линии метро заговорили в конце 1980-х. По плану до 2001 года должны были ввести в эксплуатацию первый отрезок линии. В частности, от Вокзальной и до конечной Воскресенской станции. Однако, строительство до сих пор продолжается.

В 2024 году стартовало строительство станции "Глубочицкая". Кроме нее, должны появиться станции: "Подольская", "Судностроительная", "Радужная", "Труханов остров" и "Залив Десенко".

Напомним, ранее мы писали, на каком этапе находится строительство метро на Троещине. В частности, идет строительство основных конструкций участка метрополитена от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная". А также основных ограждающих конструкций станций "Залив Десенко" и "Радужная" и перегонных тоннелей.

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