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Метро в Киеве возобновляет нормальную работу после 4-часовой тревоги

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 19:10
Метро в Киеве возобновляет нормальную работу после 4-часовой тревоги Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Киевский метрополитен после 4-часовой ракетной атаки российских агрессоров на мирные города Украины возобновляет движение в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко.

На некоторых подземных станциях столичного метро, где собралось немало пассажиров, их высадку возобновляют постепенно, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

На станциях метро, работавших как укрытие, скопилось много людей. Поэтому поезда на красной линии курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка дальше станции "Политехнический институт" не производилась.

На зеленой линии метро поезда курсировали от станции "Сырец" до станции "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора".

Движение на синей линии метро оставалось без изменений.

"Сейчас метрополитен постепенно возобновляет движение в обычном режиме", – объявил мэр.

15 ноября Россия нанесла самый больший удар по территории Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил, что 85 ракет было выпущено по городам Украины, в большинстве по энергетической инфраструктуре.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в одном из домов Печерского района, куда попала ракета, обнаружено тело одного погибшего.

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Виталий Кличко
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