Метро у Києві сьогодні може змінити графік роботи

Зміни можливі через проведення футбольного матчу в столиці

В Киеве сегодня, 25 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве 21 февраля с 21:00 до 22:00 несколько станций метро изменило график работы в связи с проведением футбольного матча. В этот день метро Киева работало на один час дольше.

Отметим, что киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы одержало победу над греческим "Олимпиакосом" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

РБК-Украина писало, что киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. За выход в четвертьфинал команда Александра Хацкевича поборется с лондонским "Челси". 14 марта матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский"