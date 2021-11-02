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Матч "Динамо"-"Барселона": з якими документами вболівальників пропустять на стадіон

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 11:07
Матч "Динамо"-"Барселона": з якими документами вболівальників пропустять на стадіон Фото: з якими документи можна потрапити на стадіон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні відбудеться футбольний матч між командами "Барселона" та "Динамо". Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності певних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НСК "Олімпійський".

Коли відбудеться матч

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться на НСК "Олімпійський" сьогодні о 22:00. Вхід на стадіон відкрито з 20:00. Сканери електронних квитків розташовані на входах "Захід-4" та "Північ-2".

Як потрапити на трибуни

Подивитись матч на стадіоні зможуть вболівальники з одним з таких документів:

  • негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведене не більш як за 72 години матчу;
  • негативним результатом експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу;
  • документом, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • документом, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.

Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.

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