Метро в Києві можуть не відкрити з 25 травня

Метрополітен в Києві можуть не відкрити з 25 травня в рамках ослаблення карантину в столиці. Метро можуть не відкрити у зв'язку з поганою статистикою випадків захворюваності COVID-19.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Швидше за все, Кабінет міністрів не дозволить Києву відкрити метро з понеділка через не дуже гарної статистики. На відміну від Харкова і Дніпра, де метро збираються відкрити", - уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон заявила, що метро в Києві працюватиме з 25 травня у звичайному режимі без змін у графіку. Користуватися підземкою зможуть усі бажаючі без спецперепусток.

За її словами, пропускати в метро будуть усіх, однак контролювати дистанцію пасажири будуть самостійно. Зазначалося, що водночас працівники Нацполіції і муніципальна варта контролюватимуть, щоб люди не заходили в метро без маски.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше анонсував, що з 25 травня почне працювати метрополітен.

Відзначимо, раніше також повідомлялося, що пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів і дотримання дистанції. У метро вже нанесли відповідну розмітку.