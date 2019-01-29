Метро у Києві за рік скористалися майже півмільярда пасажирів

Найпопулярнішими були станції "Лісова", "Академмістечко" та "Вокзальна"

Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как отмечается, самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной здесь есть станция "Лесная" (20,701 млн. пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксированы также на станциях “Академгородок” и “Вокзальная”. Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.).

Следующей по пассажиропотоку является синяя линия - 172,833 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (17 млн 114 тыс. лиц). Более 15 миллионов поездок было также на станциях “Почайна” и “Контрактовая площадь”. Минимальный пассажиропоток - на станции "Почтовая площадь"(4,7 млн).

Зеленая ветка подземки перевезла – 118 млн 723 тыс. пассажиров. Она - наименее загружена в столичной подземке. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции "Позняки" - 14 млн 546 тыс человек. В прошлом году в лидерах была “Лукьяновская” с почти таким же показателем. В этом году последняя перевезла 14 млн 533 тыс. пассажиров. Меньше всего пассажиров по этой линии на "Красном хуторе". Станцией воспользовалось 1,7 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк запустил банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций метро.

РБК-Украина писало, что международный аэропорт "Киев" за 2018 год обслужил 2 млн. 812 тыс. 300 пассажиров, что на 51,9% больше, чем в 2017 году.