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Метро в Києві працюватиме по-новому: з'явилися важливі правила

Lite » Стиль життя 21.05.2020 - 11:16
Метро в Києві працюватиме по-новому: з'явилися важливі правила
Метро в Києві відновить роботу (колаж: РБК-Україна)

Метро в Києві почне роботу з понеділка і вже за новими правилами і вимогам

Метро у Києві відкриють вже з 25 травня. У столичній підземці заявили про готовність до запуску після понад два місяці простою, а також попросили пасажирів дотримуватися нових правил.

У пресслужбі Київського метрополітену кажуть, що поки що не отримали офіційного документа від уряду з датою запуску, але вже готові відкриватися і повноцінно працювати.

Але при цьому пасажири зобов'язані пам'ятати про нові правила безпеки:

  • дотримувати дистанцію між собою в 1,5 метра,
  • використовувати захисні маски й рукавички та інші заходи безпеки,
  • на станціях, перонах, біля кас вже нанесена спецрозмітка про дотримання дистанції,
  • по гучному зв'язку будуть інформувати пасажирів про заходи безпеки.

"Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму", - сказала Наталія Макогон, радник начальника Київського метрополітену, пише Сьогодні.

Що стосується обмежень за кількістю пасажирів, то поки в метрополітені відповісти на це питання не можуть, адже офіційних документів вони поки не отримали.

У Держпродпотребслужбі Києва кажуть, що на станціях метрополітену потрібно проводити вибірковий температурний скринінг і стежити за тим, щоб пасажири були в масках. Поки ж йдуть дискусії з приводу кількості пасажирів. В одному з варіантів передбачається, що в метро не повинно бути стоячих пасажирів, тільки сидячі місця.

Раніше в Київському метрополітені також розповіли, якими платіжними засобами можна буде користуватися при проході через турнікет, а також про те, як довго можна буде користуватися жетонами.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України метро
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