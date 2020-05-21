Метро в Києві працюватиме по-новому: з'явилися важливі правила

Метро в Києві почне роботу з понеділка і вже за новими правилами і вимогам
Метро у Києві відкриють вже з 25 травня. У столичній підземці заявили про готовність до запуску після понад два місяці простою, а також попросили пасажирів дотримуватися нових правил.
У пресслужбі Київського метрополітену кажуть, що поки що не отримали офіційного документа від уряду з датою запуску, але вже готові відкриватися і повноцінно працювати.
Але при цьому пасажири зобов'язані пам'ятати про нові правила безпеки:
"Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму", - сказала Наталія Макогон, радник начальника Київського метрополітену, пише Сьогодні.
Що стосується обмежень за кількістю пасажирів, то поки в метрополітені відповісти на це питання не можуть, адже офіційних документів вони поки не отримали.
У Держпродпотребслужбі Києва кажуть, що на станціях метрополітену потрібно проводити вибірковий температурний скринінг і стежити за тим, щоб пасажири були в масках. Поки ж йдуть дискусії з приводу кількості пасажирів. В одному з варіантів передбачається, що в метро не повинно бути стоячих пасажирів, тільки сидячі місця.
Раніше в Київському метрополітені також розповіли, якими платіжними засобами можна буде користуватися при проході через турнікет, а також про те, як довго можна буде користуватися жетонами.
Автор: Світлана Дудукало