Метро Києва відновило роботу після "мінування" моста

Після затримання "мінера" моста Метро в Києві столичний метрополітен відновив роботу в нормальному режимі. Знову відкриті чотири станції метро.

Про це повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко під час брифінгу.

"Рух метро з Лівого берега на Правий запущено", - прокоментував він.

Зазначимо, таким чином, відновили свою роботу станції метро "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна".

Також відновлення роботи метро підтверджує і прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!" - вказано у повідомленні на сторінці метрополітену у Facebook.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підривом моста Метро в столиці. Затримання відбулося о 15:20. Так, силовики провели спецоперацію на мосту Метро: на місці працювали рятувальники і представники поліції діалогу.

Підкреслимо, сьогодні вдень повідомили про замінування мосту Метро в Києві. Відзначимо, схожа історія сталася у вересні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку із "мінуванням" закрили чотири станції метрополітену - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережну" і "Арсенальну".

Нагадаємо, у вересні минулого року уродженець Криму і колишній військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро і погрожував його підірвати.