Метро Києва відновило роботу

Всі три станції метро Києва працюють у звичайному режимі після перевірки інформації про замінування. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Як зазначається, інформацію про мінування станції метро "Хрещатик" не підтвердили. Зокрема, станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів у звичайному режимі. Станція "Арсенальна" також працює у звичайному режимі.

Також повідомили в метрополітені, що станцію "Театральна" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станцію та пересадку на "Золоті ворота" відчинено для пасажирів", - додали в прес-службі.

Сьогодні зранку у київському метрополітені повідомили про мінування двох станцій метро - "Театральну" та "Хрещатик".

Пізніше стало відомо, що станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід.

Зазначимо, раніше Київська міська рада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам буде забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також в метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Разом з тим, неохайному пасажиру можуть відмовити в проїзді і не пустити його в метро. Уточнюється, що під це визначення потрапляє людина частково оголена, в нижній білизні, без взуття або в брудному одязі.