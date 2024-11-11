В метро Киева увеличивают количество поездов после воздушной тревоги
Метрополитен Киева возобновляет работу после воздушной тревоги. Из-за этого количество поездов увеличивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
После завершения воздушной тревоги столичный метрополитен постепенно восстанавливает обычный режим перевозок. Сейчас интервалы движения поездов на линиях составляют:
- "Красная" линия - 3,5-4 минуты;
- "Синяя" линия - 4 минуты;
- "Зеленая" линия - 3,5-4 минуты.
В связи с длительными ночными тревогами часть подвижного состава заблаговременно разместили в тоннелях. Так, на конечные станции "синей" линии было добавлено еще семь поездов.
На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивный выпуск поездов из электродепо.
В КГГА сообщили, что дополнительно планируется транзитное отправление поездов к наиболее загруженным станциям, чтобы обеспечить удобную перевозку пассажиров.
Обстрелы Украины
В ночь на 11 ноября в Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Первая касалась запуска россиянами "Шахедов", а вторая - из-за ракетной опасности.
После 6 утра РФ испытывала тактику имитационных ракетных запусков. По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Россия готова к массированным обстрелам Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.