В метро Киева возобновили работу турникетов после сбоя

"Работа турникетов восстановлена на всех станциях метрополитена. Специалисты предприятия устранили неисправности, которые возникли из-за технического сбоя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро перестала работать линейка турникетов.

Кроме того, 1 января движение "красной" веткой столичного метро было ограничено. На путях были обнаружены посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

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