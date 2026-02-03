Метро Харькова становится пунктом несокрушимости: как будут работать станции
В Харькове решили, что станции метрополитена города будут функционировать в круглосуточном режиме - как пункты несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Харьковского городского совета в Facebook.
Что именно меняется для жителей и гостей города
О том, что станции Харьковского метрополитена в круглосуточном режиме будут функционировать как пункты несокрушимости, рассказал сегодня (3 февраля) городской глава Игорь Терехов.
Он объяснил, что люди, при необходимости смогут:
- круглосуточно приходить в метрополитен;
- получать там всю необходимую помощь.
Сколько всего пунктов несокрушимости в Харькове
По словам Терехова, в Харькове, кроме этого, работает 101 пункт несокрушимости.
"Также при необходимости мы можем дополнительно развернуть 50 палаток", - добавил мэр города.
Он сообщил также, что в Харькове сейчас работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания.
Что известно о пункте несокрушимости на базе поезда
В завершение Терехов сообщил, что город имеет договоренность с АО "Укрзализныця", которое обустраивает пункт несокрушимости на базе поезда.
"Пока это - шесть вагонов, в каждом из которых может находиться по 50 человек", - отметил чиновник.
Он уточнил, что в целом речь идет об около 300 людях.
"Если возникнет необходимость, будут задействованы и другие поезда", - подытожил городской глава.
Публикация городского совета Харькова (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)
Стоит отметить, что в целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций, которые расположены на трех линиях (красной, синей и зеленой):
- Холодногорско-заводской;
- Салтовской;
- Алексеевской.
Схема харьковского метрополитена (инфографика: metro.kharkiv.ua)
