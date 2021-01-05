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Як метро працюватиме Різдво: киян попередили про обмеження

Автор: Олександр Білоус

Під час святкування Різдва Христового у метрополітені Києва можливі часткові обмеження. Центральні станції закриватимуть, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається в повідомленні, у четвер, 7 січня 2021 року, на станції "Золоті ворота" можливе короткочасне закриття на вхід, У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

На станціях "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" 7 січня можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед свят новорічного циклу найулюбленішим для українців є Різдво. Його назвали 56% респондентів.

Нагадаємо, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.

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