В "Метинвесте" рассказали о принципах работы с бывшими военными

В компании "Метинвест" за десять лет войны мобилизовано 10 тысяч сотрудников "Метинвеста", а сейчас в ВСУ служит около 8 тысяч - это 17% работников. Поэтому компания развивает систему заботы для своих рабочих.

Давыденко отметил, что ветераны возвращаются с войны на предприятия Метинвеста, которые расположены вблизи линии фронта. А потому они продолжают служить, но уже в экономической плоскости.

"Мы должны стать ветераноцентричным обществом. Ведь ветераном будет каждый второй. И это напрочь меняет парадигму нашей работы. Работа с ветеранами должна быть интегрирована в любую плоскость: обучение, психологическую поддержку, реабилитацию, общение и т.д.", - считает директор Департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста.

По словам Олега Давыденко, среди основных принципов работы с ветеранами в "Метинвесте" - справедливость, когда человек должен не отделяться, а инклюзивно приобщаться к работе. Во-вторых, это ответственность каждого работника компании, которая формируется с помощью учебных программ. Например, компания имеет открытый видеокурс о том, как общаться с ветеранами.

Также одним из принципов взаимодействия с бывшими военными является приоритетность, когда ветераны сообщают о своих основных потребностях, которые становятся основой соответствующих программ. Кроме того, "Метинвест" внедряет системные проекты, комплексно решающие вопросы реинтеграции ветеранов.

Кроме того, в условиях дефицита персонала "Метинвест" также развивает программы привлечения и адаптации персонала, в том числе и молодежи. Это программа "Первое рабочее место", "Приведи друга" и "HR-эксперты". За 10 месяцев 2024 года они позволили привлечь почти 2 400 человек и удержать около 80% из них. Для адаптации новых сотрудников в компании действуют welcome-тренинги, встречи без галстуков и one-to-one.

Напомним, ранее программа по интеграции ветеранов "Метинвеста" Ахметова признана лучшей в Украине: программа "Путь героя: реинтеграция ветеранов и ветеранок" сразу две награды премии "HR-бренд 2024" - гран-при и победу в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни".

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.