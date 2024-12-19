У "Метінвесті" розповіли про принципи роботи з колишніми військовими

У компанії "Метінвест" за десять років війни мобілізовано 10 тисяч співробітників "Метінвесту", а зараз у ЗСУ служить близько 8 тисяч - це 17% працівників. Тому компанія розвиває систему турботи для своїх робітників.

Про це заявив директор Департаменту корпоративних комунікацій компанії Олег Давиденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Давиденко відзначив, що ветерани повертаються з війни на підприємства Метінвесту, які розташовані поблизу лінії фронту. А тому вони продовжують служити, але вже в економічній площині.

"Ми маємо стати ветераноцентричним суспільством. Адже ветераном буде кожен другий. І це геть змінює парадигму нашої роботи. Робота з ветеранами має бути інтегрована в будь-яку площину: навчання, психологічну підтримку, реабілітацію, спілкування тощо", - вважає директор Департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту.

За словами Олега Давиденка, серед основних засад роботи з ветеранами в "Метінвесті" - справедливість, коли людина має не відокремлюватися, а інклюзивно долучатися до роботи. По-друге, це відповідальність кожного працівника компанії, що формується за допомогою навчальних програм. Наприклад, компанія має відкритий відеокурс про те, як спілкуватися з ветеранами.

Також одним із принципів взаємодії з колишніми військовими є пріоритетність, коли ветерани повідомляють про свої основні потреби, які стають основою відповідних програм. Крім того, "Метінвест" впроваджує системні проєкти, що комплексно розв’язують питання реінтеграції ветеранів.

Крім того, в умовах дефіциту персоналу "Метінвест" також розвиває програми залучення та адаптації персоналу, зокрема й молоді. Це програма "Перше робоче місце", "Приведи друга" та "HR-експерти". За 10 місяців 2024 року вони дали змогу залучити майже 2 400 людей та утримати близько 80% із них. Для адаптації нових співробітників у компанії діють welcome-тренінги, зустрічі без краваток та one-to-one.

Нагадаємо, раніше програму з інтеграції ветеранів "Метінвеста" Ахметова визнано найкращою в Україні: програма "Шлях героя: реінтеграція ветеранів і ветеранок" відразу дві нагороди премії "HR-бренд 2024" - гран-прі та перемогу в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя".

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.