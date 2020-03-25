В "Метінвесті" розповіли про заходи боротьби з коронавірусом

Попри складну ситуацію, група продовжує виплачувати заробітну плату в повному обсязі всім своїм співробітникам

Група "Метінвест," усвідомлюючи ризики та небезпеку, пов'язані з поширенням вірусу COVID-19 у світі та в Україні, з 17 березня на всіх своїх підприємствах запровадила особливі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, в компанії повідомили, що скасовано всі масові заходи та відрядження. Усі робочі приміщення та автотранспорт, який доставляє співробітників підприємств на роботу і додому, проходять регулярну санітарну обробку. Їдальні переведено в режим буфетів з упакованими продуктами та бутильованою водою.

"Група налагоджує забезпечення персоналу необхідними в період кризи засобами індивідуального захисту, не зважаючи на їх дефіцит на ринку. Для працівників усіх українських підприємств групи закупили понад 160 тисяч медичних масок і респіраторів і понад 1 мільйон рукавичок. Усі співробітники також забезпечені дезінфекторами для рук. Запаси захисних засобів поповнюються у міру надходження: ми постійно шукаємо будь-які можливі варіанти для їх закупівлі, і, щойно знаходимо їх, усі ці засоби відразу ж передаються на підприємства", - йдеться в повідомлені.

Зазначається також, що "Метінвест" готовий забезпечувати лікувальні установи необхідним в умовах нестачі киснем. Своєю чергою, комбінати ММК імені Ілліча та "Азовсталь" вже передають кисень маріупольським міській та обласній лікарням, перинатальному центру, онкологічному диспансеру, а також усім медичним установам, які спрямовують такий запит на ці підприємства.

"Група бере участь у роботі регіональних антикризових штабів боротьби з коронавірусом. Санаторії-профілакторії компанії переведені в режим чергування і готові в будь-який момент почати приймати пацієнтів. Цього тижня "Метінвест" очікує постачання 20 тисяч експрес-тестів на COVID-2019, які будуть розподілені між медичними установами Києва, Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу", - зазначили в компанії.

В компанії також повідомили, що виділяють гроші на придбання засобів індивідуального захисту і спецобладнання для співробітників правоохоронних органів, лабораторій і станцій екстреної медичної допомоги.