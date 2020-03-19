Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Для всієї країни фонд Риіната Ахметова закупить ще 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Рінат Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом COVID-19, об'єднавши ресурси Благодійного фонду, компаній ДТЕК, Метінвест, ФК "Шахтар" і всіх активів SCM. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Коронавірус - це біда, з якою сучасний світ зіткнувся в такому масштабі, напевно, вперше. Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен повинен подумати, чим конкретно він може допомогти Україні та українцям", - сказав Рінат Ахметов.

Повідомляється, що за рішенням засновника, фонд Ріната Ахметова для всієї країни закупить ще 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. В найкоротші терміни вони будуть передані в стабілізаційний фонд, ініційований президентом України. Додатково будуть придбані як мінімум 200 апаратів ШВЛ, необхідні для врятування життя людей, та інше обладнання.

"Ми не будемо стояти осторонь - ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. У співпраці з МОЗ ми зробимо все, щоб не допустити епідемії коронавірусу в містах нашої присутності та у всій країні. Тільки об'єднавши наші зусилля перед лицем небезпеки, ми зможемо зробити так, щоб Україна впоралася з усіма викликами, які перед нею стоять", - підкреслив Ахметов.

Нагадаємо, раніше за рішенням Ріната Ахметова вже закуплено і передано МОЗ обладнання для ефективного лікування ускладнень коронавірусу апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) SERVO-I УНІВЕРСАЛЬНИЙ і SERVO AIR шведського виробництва та інше обладнання.

Фонд уже закупив засоби індивідуального захисту для українських медиків: унікальний ізолюючий мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих EgoZlin biobag EBV, захисний біологічний і протихімічний костюм з фільтрувально-вентиляційною установкою EOBO-20 EgoZlin, одноразові захисні комбінезони від хімічних засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, захисні маски, окуляри

Також фонд набуває аналізатори експрес-тестів на коронавірус у комплекті з тест-картриджами для них, а також 20 000 експрес-тестів.

Ще 22 апарату ШВЛ встановлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих фондом у всі області країни за проектом "200 швидких для України".

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 19 березня, в Україні підтвердили 2 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 18. Двоє хворих коронавірусом померли.