"Метинвест" снизил за год производство стали на 69%, а чугуна - на 72%

Предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова в 2022 году снизили выплавку стали на 69%, кокса - на 64%, а чугуна - на 72%. Также на 70% снизилось производство товарных полуфабрикатов, прежде всего из-за существенного снижения производства жидкого чугуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

"Метинвест принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности "Азовстали", ММК им. Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили свое производство. При этом предприятия компании в Мариуполе и Мариуполе. в результате боевых действий, в то время как Мариуполь временно оккупирован. Сейчас украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки", - отмечается в отчете.

В 2022 году производство готовой продукции снизилось на 62%, а объем производства кокса - на 64%, до 1,653 млн тонн.

Кроме того, компания в прошлом году сократила производство общего железорудного концентрата (ЗРК) на 66% по сравнению с предыдущим годом, а выпуск товарной железорудной продукции снизился на 55%.

Напомним, по результатам 2022 года "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.