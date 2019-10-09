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"Метінвест" виступає за ретельне доопрацювання законопроекту №1210

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Законопроект необхідно відкликати і ще раз уважно переглянути, впевнена фіндиректор "Метінвесту"

Фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данькова закликає відкликати, а потім ретельно доопрацювати скандальний законопроект №1210, що передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні. Про це Данькова заявила на засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів.

Данькова підкреслила, що сам ініціатор законопроекту №1210 Данило Гетманцев раніше визнав, що до другого читання у ВР документ необхідно змінити не менше ніж на 60%.

На думку фіндиректора "Метінвеста", оскільки це дуже суттєві зміни, законопроект необхідно відкликати і ще раз уважно переглянути пропоновані в ньому підходи.

Данькова також закликала дотримуватися існуючих міжнародних практик в частині оподаткування видобутку корисних копалин, у тому числі і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Вони передбачають, що 40% вигоди від розробки корисних копалин повинна отримувати держава, а 60% має залишатися у бізнесу – в т. ч. для інвестицій в подальший розвиток.

"Ми взяли період з 2014 по 2019 рік, перше півріччя, і подивилися. У нас ця пропорція приблизно дотримується. З урахуванням ренти плюс податку на прибуток виходить, що ми платимо навіть трохи більше. Тому незрозуміло, звідки взявся теза про надприбутки в галузі", - сказала Данькова.

Вона запропонувала депутатам ВР створити робочу групу за участю експертів авторитетної міжнародної аудиторської компанії, яку можуть вибрати самі парламентарії – і з її допомогою оцінити реальне податкове навантаження на залізорудну галузь.

Фіндиректор "Метінвесту" уточнила, що в разі прийняття законопроекту №1210 частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним.

"Коли стане невигідно видобувати руду, будуть її возити з Бразилії", - підкреслила вона.

Нагадаємо, PwC прогнозує, що в разі прийняття податкового законопроекту №1201 екстремальный зростання податкового навантаження на залізорудні компанії, пов'язані галузі та надходження від їх діяльності буде мати негативний ефект.

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