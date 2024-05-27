"Метинвест" разработал проект восстановления целого микрорайона для города Бахмут

"Метинвест-СМЦ", сбытовая компания Группы Метинвест Рината Ахметова, разработала проект микрорайона для разрушенного россиянами Бахмута в рамках концепции обновления Украины "Стальная мечта". Проект основывается на идее "города 15 минут": пространство с жильем, зонами отдыха и безбарьерной средой.

Представили концепцию руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ Татьяна Скрипка и заместитель председателя Бахмута Александр Марченко во время Украинского строительного конгресса. Проект по восстановлению микрорайона Юбилейный в Бахмуте — один из самых больших в Украине, поскольку рассчитан более чем на 17 тысяч жителей. А это около четверти населения города, жившего в городе до войны.

"Мы опирались на концепцию "города 15 минут". Все должно быть в доступе - и работа, и отдых, и развлечения. Предложили отойти от сугубо спальных кварталов и добавить бизнес, а также активности, которые могут привлечь молодежь", - отметила Татьяна Скрипка. .

Общая площадь квартала составляет около 87 га. Планируется, что застройка займет около 23 га, зеленые зоны – более 47 га. Проект предусматривает отказ от высотного жилья в пользу домов на 1-6 этажей. Жилая застройка сконцентрируется в центре микрорайона, а по его периметру разместятся зоны отдыха и развлечений.

Ядром микрорайона станет площадь, на которой будут торговые центры, кинотеатр, детские комнаты, прогулочная зона с ресторанами, кафе и магазинами. Отдельное место – для ярмарки, куда смогут приезжать жители окрестных сел и фермеры.

Бахмут стал вторым городом, для которого команда «Стальной мечты» разработала проект восстановления. В 2023 году специалисты спроектировали для Мариуполя целый квартал, который можно отстроить, используя готовые металлические решения.

Напомним, в мае 2023 года "Метинвест-СМЦ" представил концепцию возобновления страны "Стальная мечта". Специалисты разработали 13 типов зданий, в том числе жилые дома, школы, детсады, больницы, спортивные комплексы и т.д. В общей сложности это более 200 проектных решений. Все они могут адаптироваться к конкретным общинам. Метинвест также использовал prefab решения и такие элементы как модуль, металлический каркас и платформа. Они позволяют быстро строить здания и масштабировать их под конкретные запросы. Все проектные работы производятся бесплатно.

По словам Татьяны Скрипки, в течение лета-осени планируется реализовать еще два таких проекта, а всего за помощью к "Стальной мечте" обратились представители 10 общин. В частности, запросы приходят из Херсона, Николаева, Одессы, Донецкой области. А также из Черниговской области, где проекты восстановления будут реализовываться в сотрудничестве с Данией.