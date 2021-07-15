"Метінвест" розробляє "дорожню карту" для декарбонізації виробничих процесів

За його словами, в компанії є кілька напрямків, за якими вона зараз активно працює.

"Перший напрямок - декарбонізація. На сьогодні в активній стадії розробки дорожня карта по декарбонізації нашої компанії, є цікаві напрацювання. Друге - перехід на європейську систему моніторингу та звітності по екології: в Україні поки відрізняється система моніторингу. Але я впевнений, що ми в найближчі п'ять-сім років зможемо перейти на європейські стандарти, тим більше перші кроки вже були зроблені", - сказав топ-менеджер на міжнародному форумі "Декарбонізація сталевій індустрії: виклик для України", що проходить в Києві.

У компанії також займаються впровадженням світових лідерських практик з екологічного виробництва сталі - "зеленої сталі", по водневій сталі - "Метінвест" вивчає цей напрямок.

"Подальші наші дії, крім того, що зараз ми вже робимо, це робота по автоматизації наших всіх екологічних програм, наших екологічних установок", - додав голова компанії, відзначивши, що основні інвестиції в екологію ще належить зробити.

За його словами, на відміну від загального тренда в країні - деіндустріалізуватися, закриватися, - "Метінвест" вибрав інший шлях - інвестиційний, який повинен дозволити в довгостроковій перспективі ізберегти стратегічно важливу індустрію, і одночасно з цим бути екологічно чистими, відповідати всім стандартам, які існують в світі.

Риженков констатував, що за останні 10 років - з 2011 року по 2021 роки "Метінвест" інвестував у проекти з екологічної складової близько $ 3,5 млрд, при цьому близько $ 1 млрд компанія вклала безпосередньо в екологічні проекти. Так, був реалізований великий екопроект: будівництво очисних споруд на найбільшій в Європі аглофабріці ММК ім.Ілліча.

"Історично це був найбільший забруднювач не тільки Маріуполя, а й усієї України. На сьогодні аглофабрика ММК ім.Ілліча на 100% відповідає європейським вимогам щодо викидів в навколишнє середовище забруднюючих речовин", - підкреслив топ-менеджер.

Оновлені очисні споруди, побудовані нові споруди на всіх доменних печах "Азовсталі". Зараз в активній роботі по очисним спорудам - ​​конверторний цех "Азовсталі", далі - на ММК ім. Ілліча.

"У найближчі 4-5 років з 2021 року заплановано близько 0,5 млрд доларів на суто екологічні проекти", - повідомив Риженков.

Торкаючись теми декарбонізації, гендиректор констатував, що українська металургія в цьому плані програє європейській, тому "Метінвест" активно займається цим питанням. Для зниження викидів СО2 в компанії працюють над виробництвом заліза прямого відновлення - DRI - горячобрікетированого заліза (ГБЗ), з якого можна в електросталеплавильних печах виробляти сталь.

"Це, той напрямок, який "Метінвест" вибрав для себе для активного опрацювання. Більш того - ми вже зробили перші кроки в цьому напрямку - у нас з початку цього року є повноцінний окатиш DRI класу, який ми почали виробляти на нашому Центральному ГЗК. Тобто, ми вже зробили перший крок, або першу сировину, яка може використовуватися для низьковуглецевого процесу виробництва сталі", - пояснив керівник компанії.

За його словами, подальші кроки включають в себе будівництво модулів прямого відновлення заліза і перехід до електрометалургії. А в перспективі технології можна буде безпосередньо пов'язувати з поновлюваними джерелами енергії. А також перейти на водневу металургію - модулі DRI можуть бути переведені на водень, який стане доступним для всіх технологій.

"Це та карта, по якій "Метінвест" має намір рухатися. Перші кроки ми вже зробили. Є також безліч інших ініціатив, які ми сьогодні опрацьовуємо, це і технологія з уловлювання СО2 та подальшого використання в хімічних процесах, є ідеї і по дослідженню процесів в створеному компанією університеті "Метінвест Політехніка". Це допоможе нам вийти на кращі світові практики", - резюмував гендиректор.