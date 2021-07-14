"Метінвест" і Primetals Technologies підписали меморандум про співпрацю з декарбонізації

"Метінвест" підписала меморандум про співпрацю з компанією Primetals Technologies, міжнародним лідером в області інжинірингу, будівництва та надання послуг для всього життєвого циклу устаткування підприємств металургійної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Green Deal .

Документ підписаний в ході першого міжнародного форуму "Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України", що проходить в Києві.

Сторони домовилися про реалізацію спільних проектів в галузі сталого розвитку галузі. До них відносяться спільні ініціативи в сфері науково-дослідних робіт в рамках фінансування Horizon Europe і Дослідницького фонду вугілля і сталі, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами в сталеливарній промисловості.

Співпраця включає роботу над технологічними рішеннями, які можуть бути впроваджені на виробничих підприємствах "Метінвесту", а також над перспективними технологіями та рішеннями для всього ланцюжка постачання металургійної та гірничодобувної промисловості, щоб прискорити процес декарбонізації "Метінвесту". Сфери взаємного інтересу включають енергоефективне і інноваційне виробництво сталі на основі DRI (заліза прямого відновлення), уловлювання та утилізацію вуглецю і металургійного газу.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що група продовжує шукати можливості для досягнення вуглецевої нейтральності в майбутньому і розробляє детальну дорожню карту щодо скорочення

викидів СO2.

"Ми вважаємо, що співпраця з таким досвідченим технологічним лідером, як Primetals Technologies, сприятиме досягненню проміжної мети декарбонізації і внесе значний вклад у досягнення кліматичної нейтральності з нульовими викидами парникових газів. Це і є головна мета європейського "зеленого" курсу, яка відповідає зобов'язанням ЄС і України по глобальним кліматичним діям в рамках Паризької угоди", - сказав гендиректор.

У свою чергу виконавчий віце-президент і член правління Primetals Technologies Норберт Петермайєр констатував, що компанія є довгостроковим технологічним партнером "Метінвесту" з моменту його заснування.

"Ми пишаємося тим, що супроводжуємо "Метінвест" на його шляху до досягнення цілей по декарбонізації. За десятиліття інновацій, орієнтованих на клієнта, Primetals Technologies стала першопрохідцем в області революційних технологій, і ми впевнені, що таке партнерство допоможе сформувати майбутнє металургійного виробництва", - сказав Петермайєр.

Primetals Technologies зі штаб-квартирою в Лондоні є світовим лідером в області інжинірингу, будівництва та забезпечення життєвого циклу підприємств металургійної галузі. Компанія пропонує повний комплекс технологій, продуктів і послуг, що включає інтегроване електрообладнання та автоматизацію, цифровизацію і екологічні рішення. Діяльність компанії охоплює кожен етап ланцюжка виробництва чавуну і сталі - від сировини до готової продукції - і включає новітні рішення для сектора кольорової металургії. Primetals Technologies - спільне підприємство Mitsubishi Heavy Industries і партнерів, в якому працює близько 7 000 співробітників по всьому світу.

Крім того, "Метінвест" підписав меморандум про співпрацю для реалізації спільних проектів зі скорочення викидів парникових газів з K1-MET, провідним австрійським дослідним центром у сфері металургії.