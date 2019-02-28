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"Метінвест" збільшив сплату податків і зборів в півтора рази

Новини » Економіка    28.02.2019 - 11:44
"Метінвест" збільшив сплату податків і зборів в півтора рази
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" перерахував 22,2 млрд гривень до бюджетів всіх рівнів України

Група "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахувала 22,2 млрд грн у бюджети всіх рівнів України в 2018 році, що на 50% більше податкових відрахувань 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Наголошується, що в 2018 році "Метінвест" заплатив 11,1 млрд грн податку на прибуток, що вище показника 2017 року на 76%.

Крім того, за даними прес-служби, в минулому році виплати єдиного соціального внеску збільшилися на 30%, до 3,1 млрд грн, а податку на доходи фізичних осіб – на 22%, до 2,9 млрд грн. Це відбулося за рахунок підвищення заробітної плати на підприємствах "Метінвесту".

Ресурсні платежі зросли до 2,7 млрд грн, що на 14% більше показника 2017 року.

За словами генерального директора групи Юрія Риженкова, "Метінвест" традиційно залишається у сотні найбільших платників податків України, а металургія – серед п'ятірки галузей, на яких тримається економіка країни.

"Минулий рік в цілому був сприятливим для металургів. Незважаючи на протекціонізм на міжнародних ринках і дефіцит локомотивної тяги, нам вдалося реалізувати рекордну інвестпрограму за останні сім років, а зарплати на наших підприємствах зросли в середньому на 30%", - сказав Риженков.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило Metinvest довгостроковий міжнародний рейтинг в національній валюті на рівні "B-" емітенту Metinvest.

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