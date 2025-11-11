"Метинвест Политехника" готовит новое поколение инженеров: какая роль международных стажировок

"Метинвест Политехника", первый частный горно-металлургический университет Украины, формирует новое поколение инженеров, которые будут модернизировать промышленность и способствовать восстановлению страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал о "Метинвест Политехнике" в Forbes.

Вуз был основан по примеру ведущих технических университетов Азии. Из-за войны университет, который должен открыться в Мариуполе, сохранил коллектив и продолжил обучение в смешанном формате: сегодня он работает в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

"Мы стремимся сформировать инженерную элиту Украины. Наши выпускники должны стать движущей силой модернизации украинской промышленности, используя принципы цифровизации, декарбонизации и экологической инженерии", - говорит директор по устойчивому развитию "Группы Метинвест" Татьяна Петрук.

Преимущество - практике: как происходит обучение

Учебный процесс построен вокруг реальной практики. Студенты с первого курса принимают участие в производственных проектах на предприятиях "Группы Метинвест", в частности "Запорожстали", "Каметстали" и горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога.

Они решают технические кейсы, проходят стажировку на заводах, участвуют в хакатонах и внедряют собственные инженерные решения.

"Мы обучаем студентов не только теории, но и практике, которую они сразу применяют на производстве. Уже во время обучения многие получают предложения работы на предприятиях компании", - объясняет ректор университета Александр Поважный.

Важной составляющей образования являются современные цифровые технологии. Студенты работают с программным обеспечением, используемым в промышленности по всему миру: Microsoft, Siemens, Schneider, AutoCAD, MathCAD, Neural Designer, K-Mine, Matlab.

Учебные лаборатории оснащены симуляторами производственных процессов, системами моделирования и робототехническими платформами, позволяющими воспроизводить условия реального производства.

Студенты проходят стажировку за границей

Университет развивает и международное сотрудничество. В частности, в 2024 году стартовала программа стажировок студентов на предприятиях "Метинвеста" в Болгарии.

Летом первые участники прошли месячную практику в Италии и Австрии на производственных мощностях компании Danieli - мирового лидера в производстве сталеплавильного оборудования.

В планах - расширение партнерств с британскими и немецкими университетами.

Образовательные направления "Метинвест Политехника"

"Метинвест Политехника" готовит специалистов по направлениям металлургии, горного дела, энергетики, IT, цифровых систем управления и робототехники.

Образовательные программы университета аккредитованы Министерством образования и науки Украины и соответствуют европейским стандартам. В настоящее время вуз имеет более 140 преподавателей, среди которых 92% - кандидаты или доктора наук.

"Мы постоянно обновляем программы в соответствии с технологическими тенденциями. Новые курсы по экологической инженерии, энергоэффективности и искусственному интеллекту помогают студентам быть конкурентоспособными на рынке", - говорит Александр Поважный.

Поддержка ветеранов

"Метинвест Политехника" также создает возможности для ветеранов. Сейчас здесь учатся 52 защитника Украины, в том числе сотрудники "Метинвеста".

Для них действует упрощенная процедура поведения, языковые курсы, менторские программы и адаптационные тренинги.

Как известно, университет "Метинвест Политехника" основала компания "Метинвест" Рината Ахметова.