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"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года

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Пятница 21 апреля 2023 16:34
"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года Фото: "Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года (metinvest media)
Автор: Сергей Новиков

Metinvest BV объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 года является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед обладателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" "и расчетливый подход группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил.

Напомним, "Метинвест" понес серьезные потери из-за войны. Некоторые активы были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали.

Ранее сообщалось, что акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России с требованием компенсации всех убытков в результате полномасштабного вторжения.

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