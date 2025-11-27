"Метинвест" построил в Киевской области первый подземный бункер "Цитадель" для гражданских

Отмечается, что укрытие было создано компанией "Метинвест" в сотрудничестве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры при поддержке Министерства развития громад и территорий.

"Цитадель" впервые показали на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме. Это модульная стальная конструкция, предназначенная для защиты гражданских в школах, больницах, на промышленных объектах и ​​в жилых районах. Такие укрытия могут устанавливаться в различных конфигурациях в зависимости от потребностей территории или заведения.

Первый бункер модели "Цитадель", смонтированный в Бородянке, имеет цилиндрическую конструкцию диаметром 2,4 метра и установлен на глубине пяти метров. Укрытие рассчитано на 48 человек и оборудовано двумя защищенными выходами, вентиляцией, автономными системами питания, водоснабжения и обогрева, а также санитарными узлами.

Глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин подчеркнул, что такие решения критически важны для страны в условиях войны.

"Безопасные новые укрытия для гражданских - это жизненная необходимость для Украины в условиях войны. Украинцы должны получить надежную защиту. "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, отвечает современным стандартам безопасности", - сказал он.

Операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко говорит, что опыт компании в производстве подземных укрытий уже доказал эффективность таких решений в боевых условиях.

"Мы в Метинвесте имеем значительный опыт производства и применения стальных подземных укрытий - "крыивок" - для поясов обороны и операторов дронов, подземных госпиталей и командных пунктов, которые доказали свою эффективность в боевых условиях. Более 800 таких бункеров уже установлено в стране. Теперь мы масштабируем эти решения для защиты гражданских лиц. Это наша ответственность как Группы Метинвеста и принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова. Она является основой нашего бизнеса", - отметил он.

По информации разработчиков, модульность конструкции позволяет адаптировать укрытие для разных объектов - от образовательных и медицинских учреждений до промышленных предприятий и прифронтовых общин. Секции соединяются в блоки, а полный монтаж длится всего несколько дней. Укрытие может использоваться как временное или долговременное решение.