"Стальной фронт" Ахметова поставил на фронт уже 500 стальных крыивок

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова сертифицировала и поставила военным уже 500 стальных "крыивок", которые используются на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу инициативы.

Стальными тайниками называют изделие компании Метинвест – капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных. Они были официально согласованы с Министерством обороны Украины.

"Мы уже официально сертифицировали, кодифицировали и поставили на вооружение наши "крыивки". То есть это уже утвержденное Министерством обороны и инженерными войсками изделие, используемое для возведения фортификаций", - рассказал представитель инициативы, операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В 2022 году начали в рамках инициативы производить простейшие конструкции, которые бы быстро устанавливались без дополнительной техники и защищали солдат от артобстрелов. Впрочем, впоследствии военные начали нуждаться в различных вариациях укрытий, приспособленных под разные нужды.

"Сейчас мы имеем очень много модификаций укрытий. В зависимости от потребностей военных "крыивка" может быть размером 2х12 метров и использоваться как полевой штаб. Набор из 5-6 индивидуально оборудованных "крыивок" - это командный пункт. Стандартный бункер содержит 8 мест для отдыха военных ", - добавил Мироненко.

Инициатива также разработала специальные укрытия для наблюдательных позиций. Эти небольшие "крыивки", размером 2х3 метра, уже используются на Донецком направлении для экипажей дронов. Они оснащены двумя погребами, столом и удобным рабочим местом, что позволяет военным безопасно работать во время артиллерийских обстрелов.

По словам Мироненко, военные довольны новыми укрытиями.

"У них всегда есть некоторые пожелания, что изменить в оборудовании бункеров. Мы уже почти 500 единиц отвезли на линию фронта, и на них есть постоянный запрос. Я считаю, что это лучший ответ на вопрос, ведь эти изделия пользуются спросом и нужны сейчас нашим ребятам и девушкам", - подытожил он.