ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стальной фронт" Ахметова поставил на фронт уже 500 стальных крыивок

Среда 15 мая 2024 14:39
UA EN RU
"Стальной фронт" Ахметова поставил на фронт уже 500 стальных крыивок Фото: "Стальной фронт" Ахметова поставил на фронт 500 стальных крыивок (metinvest.media)
Автор: Александр Мороз

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова сертифицировала и поставила военным уже 500 стальных "крыивок", которые используются на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу инициативы.

Стальными тайниками называют изделие компании Метинвест – капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных. Они были официально согласованы с Министерством обороны Украины.

"Мы уже официально сертифицировали, кодифицировали и поставили на вооружение наши "крыивки". То есть это уже утвержденное Министерством обороны и инженерными войсками изделие, используемое для возведения фортификаций", - рассказал представитель инициативы, операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В 2022 году начали в рамках инициативы производить простейшие конструкции, которые бы быстро устанавливались без дополнительной техники и защищали солдат от артобстрелов. Впрочем, впоследствии военные начали нуждаться в различных вариациях укрытий, приспособленных под разные нужды.

"Сейчас мы имеем очень много модификаций укрытий. В зависимости от потребностей военных "крыивка" может быть размером 2х12 метров и использоваться как полевой штаб. Набор из 5-6 индивидуально оборудованных "крыивок" - это командный пункт. Стандартный бункер содержит 8 мест для отдыха военных ", - добавил Мироненко.

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова поставил на фронт уже 500 стальных крыивок

Инициатива также разработала специальные укрытия для наблюдательных позиций. Эти небольшие "крыивки", размером 2х3 метра, уже используются на Донецком направлении для экипажей дронов. Они оснащены двумя погребами, столом и удобным рабочим местом, что позволяет военным безопасно работать во время артиллерийских обстрелов.

По словам Мироненко, военные довольны новыми укрытиями.

"У них всегда есть некоторые пожелания, что изменить в оборудовании бункеров. Мы уже почти 500 единиц отвезли на линию фронта, и на них есть постоянный запрос. Я считаю, что это лучший ответ на вопрос, ведь эти изделия пользуются спросом и нужны сейчас нашим ребятам и девушкам", - подытожил он.

Напомним, "Стальной фронт" – это совместная милитарная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, объединяющая помощь защитникам Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помощь Рината Ахметова военным и мирным украинцам составляет 8 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит