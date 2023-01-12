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"Метинвест" передал бойцам 70 стальных блиндажей

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Четверг 12 января 2023 17:17
"Метинвест" передал бойцам 70 стальных блиндажей Фото: "Метинвест" передал бойцам 70 стальных блиндажей (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа компаний "Метинвест" передала бойцам на самых горячих направлениях 70 стальных блиндажей. Производство укрытий налажено в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Мобильные укрытия собирают прямо на позициях из секторов, каждый из которых весит до 50 кг. Поэтому доставить их на передовую и установить можно без подъемных кранов и специального оборудования.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из этой суммы 1,5 млрд грн - средства, которые были направлены на нужды армии.

Кроме того, "Метинвест" своими силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

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Метинвест
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