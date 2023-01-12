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"Метінвест" передав бійцям 70 сталевих бліндажів

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Четвер 12 січня 2023 17:17
"Метінвест" передав бійцям 70 сталевих бліндажів Фото: "Метінвест" передав бійцям 70 сталевих бліндажів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група компаній "Метінвест" передала бійцям на найгарячіших напрямах 70 сталевих бліндажів. Виробництво укриттів налагоджено в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мобільні укриття збирають прямо на позиціях, із секторів, кожен з яких важить до 50 кг. Тому доправити їх на передову і установити можна без допомоги підйомних кранів і спеціального обладнання.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест направив на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн. З цієї суми 1,5 млрд грн - це кошти, які були спрямовані на потреби армії.

Крім того, "Метінвест" власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

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