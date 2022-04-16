"Метінвест" передав ЗСУ 8 тисяч бронепластин для понад 4 тисяч жилетів

Група "Метінвест" вже передала Збройним силам України і територіальній обороні близько 8 тисяч бронепластин, якими можна укомплектувати більше 4 тисяч бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора комбінату "Запоріжсталь" Олександра Мироненка.

За його словами, група надає системну і комплексну допомогу армії.

"Крім цього, ми освоїли виробництво бронепластин на наших підприємствах: на поточний момент вироблено і передано вже більше 8 тисяч бронепластин, якими можна укомплектувати більше 4 тисяч жилетів. Ці бронепластини тримають калібри 7,62 і 5,45 - це перевіряли військові, і ми чули про ці пластини дуже хороші відгуки", - зазначив він.

Також "Метінвест" безоплатно надасть 900 тонн спеціальної сталі.

"І з цієї сталі будуть зроблені пластини, які зможуть забезпечити комплектацію ще близько 90 тисяч жилетів. А ще 10 тисяч жилетів ми купили безпосередньо у виробників", - додав він.

За словами Мироненка, все це дозволить істотно знизити дефіцит бронежилетів у військових, які борються з російськими окупантами. Крім того, компанія передала ЗСУ та територіальній обороні вже кілька сотень одиниць колісної техніки.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів.

Крім сталі для бронепліт, "Метінвест" закуповує за кордоном вже готові бронежилети, каски та медичні засоби. На це було виділено 10 млн євро. Вже придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, близько 25000 медичних джгутів, турнікетів і аптечок, а також 1100 тепловізорів.