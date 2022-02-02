"Метінвест" спростовує заниження податкових зобов'язань

Повідомлення про факти заниження податкових зобов'язань підприємствами групи "Метінвест", що нібито мали місце, не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у групи і, більш того, офіційно надали інформацію про його відсутність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Компанії також не було надано інформації про підстави для затвердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Тільки у 2021 році група перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.
Однак, попри ці факти, на підприємствах групи було проведено обшуки, скоєні із суттєвими порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки були проведені на підставі "дефектної" ухвали суду, в якої не було зазначено терміну її дії, що прямо суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України.
Обшуки були проведені частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку.
Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та ймовірно свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а виключно залякування та утиск бізнесу.
Як повідомлялося, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.
Пізніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи обшуки на ГЗК компанії "Метінвест", заявив, що тиск на бізнес та обшуки, організовані правоохоронцями та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.