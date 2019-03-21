"Метінвест" оголосив фінансові результати за 2018 рік

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Група оголосила аудійовані консолідовані фінрезультати діяльності

Metinvest bv, материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Коментуючи фінрезультати, генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що в 2018 році компанія показала надзвичайно сильні результати за останні чотири роки, довівши, що Група дійсно змінилася за рахунок проактивного операційного, стратегічного і фінансового менеджменту.

"Група показала гідні операційні результати: виробництво рідкого чавуну зросло на 3%, практично не змінилося виробництво сталі та залізорудного концентрату, тоді як коксу та вугілля зросло на 11% і 9% відповідно", - зазначив Риженков.

За його словами, на цьому тлі була активізована програма модернізації. Інвестиції в стратегічні проекти та реалізацію відкладених ремонтів обладнання склали майже 900 млн доларів, ставши рекордними для "Метінвесту" за останні 7 років.

Технологічна стратегія-2030 служить для Групи дорожньою картою в реалізації її пріоритетів і спрямована на посилення ключових технологічних процесів, щоб закласти міцний фундамент для подальшої модернізації наступних переділів, розповів гендиректор.

"На маріупольському майданчику, окрім іншого, основним досягненням стало будівництво машини безперервного лиття заготовки №4 на ММК ім. Ілліча, завершене без особливих затримок і в рамках бюджету. Машина усунула вузькі місця в розливанні і фактично збільшила річний обсяг виробництва сталі на 40% – до 4,3 млн тонн. Важливо зазначити, що близько третини вартості проекту було профінансовано за рахунок довгострокової кредитної лінії, виданої під гарантії австрійського експортно-кредитного агентства", - додав він.

Риженков також повідомив, що на гірничодобувних підприємствах "Метінвест" проводить масштабну модернізацію кар'єрної техніки, щоб наростити обсяги та підвищити ефективність виробництва. На Північному і Центральному ГЗК проводяться ремонти машин грудкування, що дозволить Групі отримати додаткову маржу за рахунок високих премій на окатиш.

"Метінвест" цілеспрямовано працює над забезпеченням свого довгострокового майбутнього. Так, у 2018 році Група придбала міноритарні частки в двох активах, які ідеально підходять для її бізнес-моделі і допоможуть посилити вертикальну інтеграцію, а також підвищити стійкість до економічних циклів. Придбання 24,99% в найбільшому українському вугільному бізнесі і 23,71% в ПівдКоксі забезпечить довгострокове постачання високоякісним коксівним вугіллям і коксом, а також зміцнить самозабезпеченість "Метінвесту" цим ключовим сировиною, впевнений директор.

На тлі сприятливих цін на металопродукцію та залізорудну сировину, а також тривалого економічного підйому в Україні, в 2018 році Група продемонструвала значні фінансові результати. Виручка зросла на 33% порівняно з попереднім роком за рахунок посиленої уваги до пріоритетних ринків. Показник EBITDA виріс на 23%, тоді як внесок металургійного і гірничодобувного сегментів у досягнення цього показника був рівним.

Вільний грошовий потік за звітний період досягнув 673 млн доларів, збільшившись майже в п'ять разів за рік завдяки високому показнику EBITDA та дивідендами, отриманими від спільного гірничодобувного підприємства.

Після успішного рефінансування облігацій і синдикованого кредиту "Метінвест" нормалізував свій борговий портфель, повідомив Риженков.

"Нам вдалося отримати стійкий графік погашення і, як результат, поліпшити інвестиційну привабливість Групи. Ці досягнення отримали офіційне визнання, коли дана транзакція отримала нагороду за угоду року з випуску облігацій серед емітентів країн Європи, Близького Сходу і Африки від міжнародного агентства International Financing Review", - розповів Риженков.

Він додав, що в 2019 році світові ціни на ЗРС і сталь залишаються постійним джерелом невизначеності.

"Торговельні війни та побоювання з приводу можливого уповільнення глобального економічного зростання тиснуть на ціни. Також в цьому році пройдуть президентські і парламентські вибори в Україні, що може викликати деяку турбулентність. У той же час "Метінвест" продовжить приділяти пріоритетну увагу поліпшенню операційних показників та реалізації довгострокової програми модернізації з акцентом на здоров'я та безпеку персоналу і підрядників, а також зниження впливу на навколишнє середовище", - заявив гендиректор.