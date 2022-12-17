"Метинвест" несет серьезные потери из-за войны, но и дальше будет помогать ВСУ, - Рыженков

Металлургическая компания "Метинвест" несет серьезные потери из-за войны. Однако, несмотря на сложности, компания активно помогает ВСУ и будет продолжать это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью Corriere della Sera .

"Метинвест очень пострадал от войны. Мы потеряли операционный контроль над двумя металлургическими комбинатами - "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году вместе произвели около 8,6 млн тонн стали. С тех пор они простаивают и, вероятно, частично повреждены или уничтожены. Эта ситуация затронула и наши предприятия в Великобритании и Италии, которые возлагались на полуфабрикаты, произведенные ММК имени Ильича", - пояснил Рыженков.

По его словам, ключевыми воротами для экспорта продукции компании были украинские морские порты, однако сейчас группа не может использовать морской маршрут для доставки продукции на рынки Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока.

"Но нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим активам активах, но и начать активно поддерживать ВСУ. В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" мы предоставляем армии бронежилеты, дроны, шлемы, автомобили и другое военное оборудование" , – подчеркнул Рыженков.

Он также сообщил, что в настоящее время более 7 000 сотрудников группы стали в ряды украинской армии - это более 10% сотрудников, если не учитывать оставшихся в оккупированном Мариуполе.

"Мы постоянно контактируем с нашими мобилизованными сотрудниками, стараемся обеспечить их защитной амуницией – бронежилетами, шлемами и другими вещами", - добавил Рыженков.

Напомним, "Метинвест" производит высококачественные пластины для бронежилетов из собственной спецстали: на фронт передано более 150 тысяч единиц.

Кроме того, компания передала на передовую уже 53 мобильных укрытия, изготовленных из волнистой стали, и приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.