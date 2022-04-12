"Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів, що виїхали з зони бойових дій

Група "Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів та ремонтників, що виїхали з зони бойових дій в тих містах, де є її підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наразі затверджено рішення першою чергою працевлаштовувати на підприємства компанії саме переселенців із Маріуполя, вже підготовлено приблизно 2000 вакансій.

Також ведуться перемовини з партнерами щодо розгортання більшої кількості можливих робочих місць. Мова йде про комунальні підприємства міст і різні гуманітарні місії.

"Зараз зупинені не тільки маріупольські меткомбінати, а й підприємства в Авдіївці. Виробництво в Запоріжжі запускаємо, але воно не працює на повну. Знижені об’єми у Кривому Розі, Кам’янському та Покровську. Група "Метінвест" намагається всіма силами зберегти виробництво, щоб мати змогу платити зарплату тим, хто працює, та підтримувати тих, хто опинився в скруті через напад Росії на Україну, а також допомагати Україні наближати перемогу", - йдеться в повідомленні.

Для працевлаштування необхідно зареєструватися на гарячій лінії компанії 0800605000, повідомити свої дані та проходити щотижневу реєстрацію в центрах кар’єри "Метінвест" у містах присутності. Для тих, хто працевлаштовується, передбачені виплати в розмірі 10 тисяч гривень від групи "Метінвест", як допомога для налаштування побуту.

Нагадаємо, з Маріуполя вже виїхало близько 13 тис. співробітників "Метінвест". Їх тимчасово розселяють на спеціально підготовлених об’єктах, надають гуманітарну допомогу: харчові набори, одяг, приладдя для дітей і речі першої побутової потреби. Крім того, співробітники можуть розраховувати на медичну та психологічну підтримку.