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"Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів, що виїхали з зони бойових дій

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Вівторок 12 квітня 2022 19:17
"Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів, що виїхали з зони бойових дій Фото: "Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів, що виїхали з зони бойових дій (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" має намір працевлаштувати більшість металургів та ремонтників, що виїхали з зони бойових дій в тих містах, де є її підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наразі затверджено рішення першою чергою працевлаштовувати на підприємства компанії саме переселенців із Маріуполя, вже підготовлено приблизно 2000 вакансій.

Також ведуться перемовини з партнерами щодо розгортання більшої кількості можливих робочих місць. Мова йде про комунальні підприємства міст і різні гуманітарні місії.

"Зараз зупинені не тільки маріупольські меткомбінати, а й підприємства в Авдіївці. Виробництво в Запоріжжі запускаємо, але воно не працює на повну. Знижені об’єми у Кривому Розі, Кам’янському та Покровську. Група "Метінвест" намагається всіма силами зберегти виробництво, щоб мати змогу платити зарплату тим, хто працює, та підтримувати тих, хто опинився в скруті через напад Росії на Україну, а також допомагати Україні наближати перемогу", - йдеться в повідомленні.

Для працевлаштування необхідно зареєструватися на гарячій лінії компанії 0800605000, повідомити свої дані та проходити щотижневу реєстрацію в центрах кар’єри "Метінвест" у містах присутності. Для тих, хто працевлаштовується, передбачені виплати в розмірі 10 тисяч гривень від групи "Метінвест", як допомога для налаштування побуту.

Нагадаємо, з Маріуполя вже виїхало близько 13 тис. співробітників "Метінвест". Їх тимчасово розселяють на спеціально підготовлених об’єктах, надають гуманітарну допомогу: харчові набори, одяг, приладдя для дітей і речі першої побутової потреби. Крім того, співробітники можуть розраховувати на медичну та психологічну підтримку.

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