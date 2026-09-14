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"Метинвест" и Фонд Рината Ахметова помогли обновить больницу в Кривом Роге: как она выглядит

17:17 14.09.2026 Пн
2 мин
В медучреждении отремонтировали отделение и обустроили укрытие на 350 человек
aimg Сергей Новиков
"Метинвест" и Фонд Рината Ахметова помогли обновить больницу в Кривом Роге: как она выглядит "Метинвест" и Фонд Ахметова помогли обновить больницу в Кривом Роге (фото: metinvestholding.com)
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В Кривом Роге после капитального ремонта открыли обновленный консультативно-диагностический центр городской больницы №3, который обслуживает около 101 тыс. человек. Проект совместно реализовали Группа "Метинвест", Фонд Рината Ахметова и администрация города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Как отмечается, компания "Метинвест" направила на ремонт и модернизацию около 125 млн грн.

В Кривом Роге открыли обновленную больницу

В больнице обновили первый этаж, рентгенологическое и стерилизационное отделение, а также обустроили современное укрытие на 350 мест.

Также медучреждение обеспечили компьютерной и бытовой техникой. После завершения работ в больнице планируют обновить и близлежащую территорию.

В частности, предусмотрено создание сквера, детской зоны и установка артобъектов по мотивам творчества Марии Примаченко.

"Мы подошли к этой работе системно - от проектирования медицинских помещений до внешнего вида самого здания и обустройства доступного пространства для всех пациентов, в том числе для людей с инвалидностью", - отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Городская больница №3 в Кривом Роге после ремонта (фото: metinvestholding.com)

После реконструкции работают урологический, хирургический, дерматологический, неврологический и офтальмологический кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар и другие подразделения.

Консультативно-диагностический центр может ежедневно принимать до 290 пациентов по 10 специализированным направлениям. Дневной стационар рассчитан на 22 койки, медицинскую помощь оказывают 15 врачей и 22 медсестры.

Город усиливает медицинскую инфраструктуру

Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко подчеркнула, что проект преследовал цель не только отремонтировать здание, но и создать безопасное и комфортное медицинское пространство для жителей города.

"Восстановление Украины начинается со здоровья ее людей. Для Рината Ахметова особенно важно, чтобы украинцы получали качественную медицинскую помощь в современных и достойных условиях", - отметила она.

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В городской администрации Кривого Рога подчеркивают, что модернизация чрезвычайно важна, ведь сейчас город выполняет функцию важной госпитальной базы для южных регионов и принимает, в частности, людей, переехавших в город из-за войны.

Как сообщается, "Метинвест" Ахметова в сотрудничестве с городскими властями проводит комплексную реконструкцию медучреждений Кривого Рога: компания также присоединилась к капитальному ремонту главного стационарного корпуса городской больницы Кривого Рога №7.

Общий объем инвестиций компании в эти инициативы составил 200 млн грн.

Ранее мы также писали, что "Метинвест" расширяет программу подготовки по хибуки-терапии для поддержки детей, приобщив в 2026 году к проекту Кривой Рог и Каменское.

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