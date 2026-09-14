"Метінвест" і Фонд Ріната Ахметова допомогли оновити лікарню у Кривому Розі: як вона виглядає

У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили оновлений консультативно-діагностичний центр міської лікарні №3, яка обслуговує близько 101 тис. людей. Проєкт спільно реалізували Група "Метінвест", Фонд Ріната Ахметова та адміністрація міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Як зазначається, компанія "Метінвест" спрямувала на ремонт і модернізацію близько 125 млн грн.

У Кривому Розі відкрили оновлену лікарню

У лікарні оновили перший поверх, рентгенологічне та стерилізаційне відділення, а також облаштували сучасне укриття на 350 місць.

Також медзаклад забезпечили комп’ютерною та побутовою технікою. Після завершення робіт у лікарні планують оновити і прилеглу територію.

Зокрема, передбачено створення скверу, дитячої зони та встановлення артоб’єктів за мотивами творчості Марії Примаченко.



"Ми підійшли до цієї роботи системно - від проєктування медичних приміщень до зовнішнього вигляду самої будівлі та облаштування доступного простору для всіх пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю", - зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Міська лікарня № 3 у Кривому Розі після ремонту (фото: metinvestholding.com)

Після реконструкції в центрі працюють урологічний, хірургічний, дерматологічний, неврологічний та офтальмологічний кабінети, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар та інші підрозділи.

Консультативно-діагностичний центр може щодня приймати до 290 пацієнтів за 10 спеціалізованими напрямами. Денний стаціонар розрахований на 22 ліжка, медичну допомогу надають 15 лікарів і 22 медсестри.

Місто посилює медичну інфраструктуру

Голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко наголосила, що проєкт мав на меті не лише відремонтувати будівлю, а й створити безпечний і комфортний медичний простір для мешканців міста.

"Відбудова України починається зі здоров’я її людей. Для пана Ріната Ахметова особливо важливо, щоб українці отримували якісну медичну допомогу в сучасних і гідних умовах", - зазначила вона.

У міській адміністрації Кривого Рогу підкреслюють, що модернізація надзвичайно важлива, адже зараз місто виконує функцію важливої госпітальної бази для південних регіонів і приймає, зокрема, людей, які переїхали до міста через війну.



Як повідомляється, "Метінвест" Ахметова у співпраці з міською владою проводить комплексну реконструкцію медзакладів Кривого Рогу: компанія також долучилася до капітального ремонту головного стаціонарного корпусу міської лікарні Кривого Рогу №7.

Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн.